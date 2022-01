Mercato Lazio, Lotito accontenta Sarri: Casale in pole. E Kamenovic...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, ieri incontro a Formello tra Lotito, Tare, Sarri e l’agente Kezman: Casale in pole, Kamenovic verso il tesseramento

A dieci giorni dal termine delle contrattazioni, il mercato in casa Lazio entra nel vivo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, ieri a Formello c’è stato un vertice a quattro. Protagonisti dell’incontro Sarri, Tare, Lotito e Kezman, agente di Marusic, Milinkovic e Kamenovic.

Per il primo c’è da ufficializzare il rinnovo, per il Sergente si è fatto il punto per l’estate mentre Kamenovic viaggia verso il tesseramento. La mossa impedirebbe l’arrivo di un altro terzino e bloccherebbe Lazzari a Formello. Il nome in pole per la difesa è quello di Casale. Il Verona lo valuta tra gli otto e i dieci milioni, la Lazio vuole tentare l’affondo nell’ultima settimana di mercato.

In uscita restano Muriqi e Vavro. Il primo interessa al St. Etienne ma il centravanti preferirebbe aspettare giugno per tornare in Turchia. Il secondo ha una valutazione di 3-4 milioni ma per ora non ci sono offerte concrete. Per l’estate, infine, un nome da tenere a mente è quello di Vecino: il centrocampista pupillo di Sarri dovrebbe approdare a parametro zero.