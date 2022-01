Mercato Lazio, Lazzari spinge per l’Atalanta: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, Manuel Lazzari potrebbe partire in questa finestra di mercato con l’Atalanta in testa alle sue preferenze

Manuel Lazzari tornerà oggi titolare nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese. Tuttavia il futuro è nebuloso. Come riporta Il Messaggero infatti, Lazzari potrebbe essere uno dei sacrificati di questa sessione di mercato per sbloccare finalmente il mercato in entrata.

Lotito lo valuta quindici milioni di euro e nella testa dell’esterno c’è una preferenza chiara: l’Atalanta. La Dea lo aveva sondato già in estate e se dovesse partire Hateboer potrebbe sferrare l’assalto decisivo.