Mercato Lazio, MISSIONE Lauriente: Lotito CHIARO con Fabiani, budget FISSATO e offerta pronta

Mercato Lazio, missione Lauriente: Lotito chiaro con Fabiani, offerta non superiore ai 12 milioni di euro. I dettagli

Importante indiscrezione riportata da Il Messaggero sul calciomercato Lazio e in particolare su Armand Laurienté, esterno del Sassuolo individuato come principale obiettivo del club biancoceleste per rinforzare la rosa a disposizione di Baroni.

La trattativa coi neroverdi è in corso ma Lotito è stato chiaro con Fabiani: non si potrà andare oltre gli 11-12 milioni di euro, bonus inclusi. Saranno giorni decisivi.