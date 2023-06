Mercato Lazio, l’attaccante può arrivare dal Verona: Ngonge sempre più vicino ai biancocelesti

Come riportato da l’edizione romana del Corriere dello Sport, Cyril Ngonge è diventato un obiettivo concreto della Lazio in caso di trattativa saltata per Domenico Berardi.

Il belga è valutato 10 milioni, ma Lotito vorrebbe una soluzione di prestito alla Cancellieri o Zaccagni per portare il giocatore a Roma.