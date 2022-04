Mercato Lazio, la situazione dei prestiti: Vavro riscattato, Muriqi no

Sono tanti i calciatori della Lazio in prestito in giro per l’Europa: Vavro ed Escalante verso il riscatto, Muriqi torna a Formello

Interessante panoramica fatta dal Corriere dello Sport sulla situazione dei calciatori della Lazio in prestito in giro per l’Europa. Analizzando caso per caso, emerge come Escalante e Vavro viaggino verso il riscatto a giugno. Per il centrocampista l’Alaves è pronto a versare i 2.5 milioni di euro fissato in precedenza, mentre il Copenaghen ha già rassicurato Tare sul versamento dei 7 milioni stabiliti a gennaio.

Più complicata la situazione di Jony e Vavro: il primo non ha convinto lo Sporting Gijon soprattutto a causa dei pochi minuti giocati (2014), il secondo, nonostante le 4 reti segnate in 13 presenze, non rientra nei piani del Maiorca che appare non intenzionato a versare i 12 milioni del riscatto.