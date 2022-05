Mercato Lazio, Juve ed Inter su Acerbi: Pastorello a colloquio con Lotito

Mercato Lazio, Juve ed Inter in pressing per Acerbi: ieri Pastorello ha presentato le offerte delle due squadre a Claudio Lotito

Il futuro di Francesco Acerbi resta in bilico. Come riferisce Il Messaggero, sul centrale, in rotta con l’ambiente ormai da mesi, sono forti gli interessi di Juve ed Inter.

A tal proposito, nella giornata di ieri l’agente del difensore, Pastorello, ha avuto un colloquio con Lotito nel quale ha presentato le offerte di nerazzurri e bianconeri. L’addio sembra essere sempre più probabile.