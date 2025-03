Mercato Lazio: l'Inter punta un giocatore di Baroni

Condividi via email

In queste ore in casa Lazio sta tenendo banco la situazione legata al mercato, con l’Inter che sarebbe piombata su un giocatore biancoceleste

Non arrivano buone notizie in casa Lazio per quel che riguarda il mercato, con la società capitolina che ora si trova nel mirino di diverse big. Il motivo è da ricercare nelle qualità di Gustav Isaksen, che da qualche giorno ha attirato su di se le attenzioni del Tottenham.

Ma in queste ore anche un altro club avrebbe manifestato interesse per il talento della Lazio e il riferimento va all’Inter di Simone Inzaghi, che sarebbe intenzionata a fare sul serio per arrivare a Isaksen. La Lazio parte da una cifra di almeno 40 milioni, ma al momento si tratta soltanto di ipotesi.