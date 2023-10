Mercato Lazio, Immobile in Arabia? La rivelazione del CEO della Saudi League

Mercato Lazio, torna a tenere banco l’ipotesi di una partenza di Ciro Immobile verso l’Arabia: parla il CEO della Saudi League

La situazione legata a Ciro Immobile continua a tenere col fiato sospeso il calciomercato Lazio. A tal proposito, intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Carlo Nohura, CEO della Saudi League, ha parlato così del possibile arrivo del classe ’90 in Arabia Saudita:

«Non è mai troppo tardi. La qualità non scomparirà mai. Quello che ci interessa ora è portare la migliore qualità al calcio saudita per fornire un migliore intrattenimento per il calcio saudita, per l’Arabia Saudita, per la popolazione saudita e per condividerlo con il resto del mondo».