Mercato Lazio, intrigo Palavecino, c’è Bourigeaud: Tare accelera

Mercato Lazio, Tare gioca su più tavoli: per Palavecino è intrigo River-Deportivo Cali, proposto Bourigeaud del Rennes

Nonostante una stagione entrata nei suoi due mesi finali, con la Lazio impegnata nella vitale ricerca di un posto in Europa, Tare comincia a tessere le fila per quello che sarà il mercato estivo, decisivo per consegnare a Sarri una squadra molto più vicina al suo credo calcistico.

In Argentina rimbalza da ieri un forte interesse per Palavecino, trequartista del River. Come riferito dal Corriere dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti con l’agente Sabbag, in passato procuratore di Carrizo. Tuttavia il ragazzo è al centro di un vero e proprio intrigo. Il Deportivo Cali infatti, sua ex squadra, si è rivolta alla FIFA per rivalersi sul River, reo di non aver pagato l’ultimo 30% del suo cartellino nonostante fossero state raggiunte a novembre le presenze necessarie per far scattare il pagamento (per esercitarlo c’era tempo fino a dicembre).

Tare, che sarebbe pronto a fare un’offerta per il calciatore, non sa al momento a chi rivolgersi. In questo stallo è emersa la candidatura di Bourigeaud, mezzala/esterno del Rennes, 28 anni. In scadenza di contratto nel 2023, in questa stagione ha totalizzato già 7 gol e 13 assist.