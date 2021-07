Mercato Lazio, dall’Inghilterra nuove conferme: biancocelesti su Shaqiri

Arrivano nuove conferme dall’Inghilterra per il mercato della Lazio: i biancocelesti farebbero sul serio per Xherdan Shaqiri

La Lazio sembra intenzionata a fare veramente sul serio in questo mercato. Dopo aver messo a segno i colpi Hysaj e Felipe Anderson, i biancocelesti continuano a lavorare per rinforzare la squadra e dall’Inghilterra arrivano delle conferme molto interessanti.

Infatti, secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Athletic UK, il club capitolino starebbe facendo sul serio per Xherdan Shaqiri. Il nuovo allenatore Maurizio Sarri vorrebbe un altro esterno d’attacco e avrebbe individuato nello svizzero il profilo adatto: il costo fissato dal Liverpool per il cartellino, però, si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Cifre importanti, che potrebbero far desistere la Lazio.