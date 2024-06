Mercato Lazio, CONFRONTO Immobile-Fabiani: posizione chiara della punta. Lo SCENARIO per l’estate

Mercato Lazio, confronto Immobile-Fabiani: il centravanti italiano vuole rimanere in biancoceleste e riscattare l’ultima stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile si è tolto dal calciomercato Lazio in uscita per quanto riguarda la prossima estate. L’attaccante ha avuto nei giorni scorsi un confronto con Fabiani nel quale ha ribadito la volontà di restare a Formello per riscattare l’ultima stagione negativa rispettando così i due anni di contratto rimanente.

Tudor lo considera una riserva ma Immobile vuole presentarsi tirato a lucido in ritiro per far ricredere il croato e ricominciare a macinare record: nel mirino ci sono Di Natale e Baggio nella classifica dei cannonieri all-time della Serie A.