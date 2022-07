Mercato Lazio, il preferito per la porta resta Provedel. E Immobile...

Mercato Lazio, il preferito come vice di Maximiano resta Provedel: Immobile in pressing ma le alternative non mancano

La Lazio continua la ricerca di un secondo portiere affidabile dopo essersi assicurata Maximiano dal Granada. In questo senso, come riferiscono Corriere dello Sport e Il Messaggero, il preferito resta Provedel dello Spezia. L’estremo difensore può vantare anche uno sponsor d’eccezione: Ciro Immobile.

Il bomber, proprio come fatto con Romagnoli, resta in pressing con Provedel e spera che l’affare vada in porto anche se la Lazio non sembra andare oltre i 3-4 milioni per il cartellino contro i 6 richiesti dai liguri (che devono versare il 50% all’Empoli). Inoltre lo Spezia deve anche trovare un sostituto da consegnare a Gotti: resta viva l’opzione Sirigu e anche quella del clamoroso prestito di Carnesecchi, seguito per settimane dalla stessa Lazio. Sullo sfondo restano Terracciano e Silvestri. Per il primo ci sarebbe stata solo una telefonata esplorativa, il secondo potrebbe superare tutti al fotofinish visto il costo irrisorio (2 milioni di euro).