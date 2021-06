Mercato Lazio, il casting dei terzini: tutti i nomi accostati ai biancocelesti

Continua il casting dei terzini per il mercato della Lazio: ecco tutti i nomi accostati in queste settimane al club biancoceleste

Un lavoro molto intenso sul mercato da parte della Lazio, che vuole regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri dei rinforzi adeguati al suo modulo. In particolare, la società si sta concentrando sulla ricerca di un terzino, per coprire le due fasce difensive nel 4-3-3 del tecnico toscano. Ecco tutti i giocatori accostati al club biancoceleste in queste settimane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome più caldo è ovviamente quello di Elseid Hysaj, che il 1 luglio sarà ufficialmente svincolato dal Napoli e basterà solo una telefonata per farlo venire a Roma a firmare il suo nuovo contratto. L’altro nome che sta prendendo quota in questi ultimi giorni è quello di Fabrizio Angileri, che avrebbe manifestato apertamente al River Plate la sua volontà di trasferirsi alla Lazio: l’affare potrebbe chiudersi sui 7 milioni di euro. Seguono poi le piste portoghesi, che portano i nomi di Grimaldo e Nuno Tavares, ma i costi e la concorrenza sono molto elevati; il primo, infatti, ha una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni, mentre sul secondo è molto forte il Napoli. Infine, un altro terzino che è rientrato nella lista di Igli Tare è lo svedese Ludwig Augustinsson, che si sta mettendo in mostra all’Europeo dopo una stagione al Werder Brema conclusa con la retrocessione. La Lazio valuta le diverse opzioni e si prepara al colpo.