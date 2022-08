Mercato Lazio, il Brondby su Durmisi ma c’è l’ostacolo ingaggio

Mercato Lazio, su Durmisi c’è il Brondby: via libera della Lazio ma persiste l’ostacolo legato all’alto ingaggio del calciatore

Il mercato in uscita tiene ancora banco in casa Lazio con alcuni esuberi ancora da piazzare. Tra questi figura anche Durmisi, rientrato a Formello dopo il prestito allo Sparta Rotterdam. Come riferito dal podcast dei trasferimenti BT Transfervinduet durante la “The Transfer Window, sul calciatore c’è il Brondby.

Durmisi ha il contratto in scadenza nel 2023 e la Lazio avrebbe concesso anche il via libera gratuito, tuttavia l’ostacolo più grande è relativo all’ingaggio del calciatore che percepisce un milione di euro netto. Troppi per il Brondby.