Mercato Lazio, Sarri preme per il vice Immobile: idea Sesko. E in difesa...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, l’ultima idea per il vice Immobile porta a Sesko, diciottenne centravanti del Salisburgo. Movimenti anche in difesa

Sono tantissime le idee del direttore biancoceleste Tare per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Sarri duramente il mercato di gennaio. Detto della clamorosa ipotesi Origi, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre a sottolineare l’interesse per Burkardt del Mainz, segnala il nome di Sesko, attaccante diciottenne del Salisburgo.

La sua valutazione è di quindici milioni di euro ma è destinata a salire: la Lazio è costretta a sciogliere presto le proprie riserve. Per quanto riguarda il reparto difensivo invece, dalla Francia sono arrivate alcune indiscrezioni circa l’interesse dei biancocelesti per Mandava del Lille e per Alvaro Gonzalez dell’Olympique Marsiglia. Entrambe le piste non hanno però trovato conferme in quanto l’intento della Lazio è quello di tesserare l’extracomunitario Kamenovic come da accordi presi in estate.