Mercato Lazio, ritorno di fiamma per Laurienté: colpo last minute? Lo scenario

Mercato Lazio, prosegue la caccia ad un nuovo esterno d’attacco: nelle ultime ore rispunta la suggestione Laurienté

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prosegue la caccia del calciomercato Lazio ad un esterno da aggiungere alla batteria a disposizione di Maurizio Sarri.

Nelle ultime ore in questo senso è rispuntato il nome di Laurienté, esterno del Sassuolo, un gol e tre assist in stagione, in scadenza di contratto a giugno del 2027. La società sta valutando se piazzare l’affondo decisivo: il ragazzo avrebbe il vantaggio di non doversi ambientare nel campionato italiano.