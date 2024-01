Mercato Lazio, per l’attacco c’è l’opportunità El Ghazi: può arrivare subito per un motivo

Mercato Lazio, opportunità El Ghazi per l’attacco: l’esterno può arrivare subito in quanto svincolato dal Mainz

Il calciomercato Lazio è pronto a cogliere un’interessante opportunità per rinforzare l’attacco a disposizione di Maurizio Sarri.

Come riporta Il Messaggero infatti, Fabiani e Lotito stanno valutando il profilo di El Ghazi, esterno 28enne che potrebbe arrivare subito a parametro zero a Formello dopo essere stato svincolato dal Mainz per un post social pro Palestina. La decisione sarà presa a breve.