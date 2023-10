Mercato Lazio, idea Bonucci a gennaio? Il grande ex non ha dubbi: «Non è adatto a Sarri!»

Mercato Lazio, ritorna forte l’ipotesi Leonardo Bonucci già a gennaio: Stefano Fiore boccia senza mezzi termini l’ipotesi

Leonardo Bonucci, dopo esserlo stato in estate, torna ad essere una suggestione per il calciomercato Lazio di gennaio. A TvPlay il grande ex Stefano Fiore ha bocciato l’idea:

«Bonucci di nuovo in Italia, magari proprio a Roma? Era logico che avesse dei problemi. Tecnicamente non serve né alla Lazio né alla Roma. Nei giallorossi sarebbe un doppione di Smalling, mentre con Sarri proprio non potrebbe giocare perché non è adatto a una difesa a quattro».