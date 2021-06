Mercato Lazio, idea del bomber a parametro zero: le novità

Mercato Lazio, idea a parametro zero per l’attacco. L’idea del ds Tare per regalare a Sarri un altro bomber

Il mercato della Lazio si accende con un colpo in attacco. Per regalare a Maurizio Sarri un altro giocatore in grado di affiancare Ciro Immobile e regalare gol, il ds Tare avrebbe messo nel mirino Jovetic.

Il giocatore montenegrino, che in Italia ha già giocato con Fiorentina e Inter, è in scadenza di contratto con il Monaco. Come spiega dunque Sky Sport, arriverebbe a parametro zero.