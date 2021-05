Mercato Lazio, Hagi rivela: «Alcune squadre mi seguono da vicino»

Ianis Hagi, giocatore dei Rangers accostato alla Lazio, ha parlato di possibili operazioni di mercato in estate. Le sue dichiarazioni

La Lazio sta valutando il proprio futuro in panchina in questi giorni frenetici, ma continuano ad arrivare voci anche su altre operazioni di mercato. Alcune di queste arrivano direttamente da un giocatore accostato diverse volte ai biancocelesti: stiamo parlando di Ianis Hagi, calciatore dei Rangers, che ha rilasciato delle dichiarazioni al portale romeno prosport.ro. Ecco le sue parole.

«Il mio futuro? Andrà discusso con i miei agenti e con dirigenti dei Rangers. Ho un piano ben definito per dove voglio andare, e per cosa voglio ottenere dalla mia carriera. Sono molto calmo, tutto quello che dipende da me è stare in campo, giocare al meglio e le cose buone verranno da sè. Ci sono squadre che seguono da vicino le mie prestazioni e quelle dei miei compagni, a dimostrazione della buona stagione che abbiamo fatto».