Mercato Lazio, grande lavoro sul fronte degli esuberi: il dato

Mercato Lazio, importante il lavoro di Tare sul fronte degli esuberi: risparmio sugli ingaggi di circa tre milioni di euro

Se il mercato in entrata della Lazio ha lasciato pesanti strascichi in particolare nel rapporto con Sarri, furioso per il fatto che le sue richieste non siano state assecondate, va sottolineato come il lavoro dei biancocelesti in uscita sia stato egregio.

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, seppur quasi tutti in prestito, Tare è riuscito a liberarsi di gran parte degli esuberi ricavando un risparmio tra i 2.5 e i 3 milioni di euro. Ecco la lista completa dei partenti: Muriqi, Vavro, Escalante, Lukaku, Jony, Rossi e Adekanye, Durmisi e Lombardi.