Mercato Lazio, Giuntoli: «Bonucci? Non abbiamo trovato ancora...»

Mercato Lazio, Giuntoli: «Bonucci? Non abbiamo trovato…» Le parole del nuovo ds della Juventus

Nella conferenza ufficiale di presentazione alla Juventus, il nuovo ds, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche della situazione di Leonardo Bonucci, messo fuori rosa, e accostato alla Lazio negli ultimi giorni.

GIOCATORI FUORI ROSA – «McKennie fuori progetto non lo abbiamo mai detto, forse l’avete sentito dai giornali. Ci sono dei ragazzi che lavorano a parte e sono sul mercato e ragazzi che fanno parte del progetto. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club, anche per Bonucci stiamo trattando con altri club ma non abbiamo trovato nulla che a lui aggradi».

