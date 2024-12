Mercato Lazio, il club punta un centrocampista del Monza: ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, ecco il nome tanto apprezzato dal club dopo quello di Fazzini. Le ultime

Come riporta Alfredo Pedullà, oltre a Fazzini, che sembra un obiettivo concreto per il club, la Lazio cerca un paio di centrocampisti, Casadei è l’altro obiettivo ma c’è grande concorrenza: il piano è chiaro, giovani e italiani, stiamo parlando di giocatori nati nel 2003 che neanche entrerebbe in lista. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in tal senso.