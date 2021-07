Mercato Lazio, ancora in bilico il futuro di Lazzari: si deciderà ad Auronzo

Si continua a lavorare sul mercato in casa Lazio: in particolare, sul futuro di Manuel Lazzari si deciderà al ritiro di Auronzo

La Lazio deve tenere d’occhio alcune situazioni importanti di mercato, non solo in entrata, ma anche in uscita. In particolare, in casa biancoceleste ci si sta concentrando sul futuro di Manuel Lazzari, il cui nome è stato messo nella lista dei possibili partenti.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club aspetterà il ritiro di Auronzo di Cadore per decidere la sorte dell’esterno. Se non riuscirà ad adattarsi ai nuovi schemi di mister Sarri, verrà messo sul mercato: la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.