Mercato Lazio, Futuro Immobile? Il silenzio spaventa i tifosi biancocelesti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le sirene arabe spaventano la Lazio e Ciro Immobile, che ancora non si è espresso sulla possibilità di trasferirsi.

Come si legge sul quotidiano, durante l’allenamento di ieri, un tifoso avrebbe chiesto al capitano di rimanere: Immobile non ha risposto, segnale di indecisione e confusione anche per lui.