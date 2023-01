Mercato Lazio, Ferran Jutglà obiettivo per giugno: Tare prepara l’affondo

Mercato Lazio, i biancocelesti hanno un obiettivo chiaro per l’attacco: Tare pronto all’affondo in estate per Ferran Jutglà

La Lazio ha un obiettivo chiaro per l’estate per quanto riguarda il reparto d’attacco. Come riporta Il Tempo infatti, Tare ha cerchiato in rosso il nome di Ferran Jutglà, attaccante catalano che in questa stagione è passato dal Barcellona al Bruges con all’attivo 8 gol e 4 assist in 18 presenze in Pro League.

La valutazione è al momento di 15 milioni di euro con il club biancoceleste pronto a sfruttare due fattori: l’entourage del calciatore, la You First, con la quale la Lazio ha ottimi rapporti visto che l’agenzia cura gli interessi anche di Luis Alberto e Raul Moro e il fatto che la punta fa parte del roster della Mizuno, neo sponsor tecnico proprio della Lazio.