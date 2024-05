Mercato Lazio, Fabiani fa SOGNARE i tifosi: grande colpo all’orizzonte? Le parole

Mercato Lazio, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha parlato della possibilità di fare un grande acquisto in estate

Nel corso dell’intervista a Radiosei, Angelo Fabiani ha dato questa indicazione sul calciomercato Lazio:

GRANDE ACQUISTO – «Io non voglio illudere nessuno. Se si presenterà una circostanza del genere non ce la faremo sfuggire, non siamo idioti. Se c’è un giocatore importante, di nome, anche se quello conta meno della grinta e della passione che si mettono, non ce lo faremo sfuggire. Lotito in mezzo nelle scelte di mercato? Sfatiamo questo mito, io sono dieci anni che lavoro con lui e non si è mai intromesso. È troppo facile dar la colpa a lui, la responsabilità al 90% e del direttore sportivo e di chi lavora nella sua società».

LE PAROLE DI FABIANI A RADIOSEI