Mercato Lazio, Fabiani TORNA su un vecchio PUPILLO! Contatti ripresi, opzione da NON SCARTARE

Mercato Lazio, Fabiani torna su un vecchio pupillo! Primi contatti per Casadei del Chelsea: il ragazzo preme per tornare in Italia

Come riferito da calciomercato.com, tra i nomi seguiti dal calciomercato Lazio per il centrocampo della prossima stagione non va escluso anche il ritorno di fiamma per un vecchio pallino di Marco Baroni.

In questo senso intrigante è l’opzione legata a Cesare Casadei, che al Chelsea non ha spazio e sta spingendo per tornare in Italia. Dopo Ferragosto la decisione definitiva.