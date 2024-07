Mercato Lazio, Fabiani AVVISA Lotito! NO al super colpo in attacco. CLAMOROSO retroscena

Mercato Lazio, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha sconsigliato a Claudio Lotito l’acquisto di James Rodriguez

Non solo le liste bloccate, anche gli stipendi comandano il mercato della Lazio. Scordatevi i 3,5 milioni più bonus offerti a Greenwood. Difficilmente verranno dirottati su un biennale alle stesse cifre per il 33enne James Rodriguez, anche se AS Colombia parla addirittura di accordo raggiunto. Siamo stati i primi a svelarvi dell’ex Real proposto alla Lazio, quando ancora non lo sapeva nessuno, ma ora bisogna andarci coi piedi di piombo.

Perché è vero che Lotito è allettato dal colpaccio, ma il ds Fabiani lo ha fatto riflettere e portato a questo responso: «Bisogna fare tutta una serie di valutazioni, di stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermarsi sul parametro zero (ieri ha rescisso col San Paolo)». Tradotto: cifre complessive troppo alte nel rapporto qualità (indiscussa)- rendimento del trequartista nelle ultime stagioni (spesso out), senza farsi fuorviare dall’ultima Coppa America da fenomeno. Lo riporta Il Messaggero.