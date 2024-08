Mercato Lazio, Fabiani PRONTO a chiudere il colpo in attacco! Incontro FISSATO, la situazione

Mercato Lazio, Fabiani pronto a chiudere il colpo Boulaye Dia: incontro fissato per la giornata di domani. Tutti i dettagli

Come riportato da La Repubblica, il calciomercato Lazio punta a chiudere la trattativa per Loum Tchaouna nella giornata di oggi. L’incontro con il suo entourage è fissato per le prossime ore e si attende la svolta definitiva.

Restano da definire alcuni dettagli anche con la Salernitana, che vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di André Anderson. Nelle idee di Fabiani, però, il giocatore da girare ai granata sarebbe Diego Gonzalez. A questo punto la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva.