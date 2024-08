Mercato Lazio, DUE le opzioni a centrocampo! Una è in POLE ma... ULTIMISSIME

Mercato Lazio, due le opzioni sul taccuino di Fabiani per il centrocampo: Folorunsho resta in pole ma occhio ad Alcaraz

Come riferito da Alfredo Pedullà, sono due le opzioni nel calciomercato Lazio per quanto riguarda il centrocampo:

PAROLE – «Dopo le uscite, la Lazio penserà a un nuovo colpo per il centrocampo: il nome che abbiamo anticipato è quello di Folorunsho, ma serve una formula che convinca il Napoli. Folorunsho ha altro mercato (Fiorentina in testa), ma aspetta la decisione della sua squadra del cuore. L’alternativa per la Lazio è sempre Alcaraz».