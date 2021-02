Mercato Lazio, delusione e affari mai decollati: le ultime sessioni un flop

Le ultime sessioni di mercato della Lazio sono state deludenti, con alcuni acquisti flop che non sono decollati. L’analisi

Il mercato della Lazio nelle ultime due sessioni ha deluso, come analizza il Corriere della Sera. In estate gli acquisti di Fares, per 7 milioni, e di Muriqi per 17 non sono stati all’altezza: il primo è la terza scelta a sinistra, il secondo non ha trovato spazio.

Ad ottobre poi c’è stato il ritorno di Hoedt e a gennaio l’acquisto di Musacchio: i due giocatori avrebbero dovuto rinforzare la difesa, ma il loro rendimento non ha convinto.