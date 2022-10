Mercato Lazio, dalla Spagna rilanciano: Monchi vuole Luis Alberto al Siviglia

Mercato Lazio, dalla Spagna rilanciano il forte interesse del Siviglia per Luis Alberto: Monchi vuole riportare lo spagnolo a casa

Non si placano le voci sul futuro di Luis Alberto, tornato ieri titolare nella gara persa contro la Salernitana.

Dalla Spagna, e in particolare Fichajes.net, rilancia l’interesse del Siviglia per il Mago. Monchi, DS degli andalusi, avrebbe ottenuto il via libera di Sampaoli all’operazione e sarebbe pronto a chiudere l’operazione la prossima estate.