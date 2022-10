Mercato Lazio, dalla Spagna: il Siviglia torna su Luis Alberto. Pronto uno scambio?

Mercato Lazio, dalla Spagna assicurano di un ritorno del Siviglia su Luis Alberto: proposto uno scambio con l’attaccante Rafa Mir

Nonostante una ritrovata serenità con Sarri e con l’ambiente Lazio in generale, non si placano le voci di mercato intorno a Luis Alberto. In questo senso dalla Spagna, e in particolare secondo Elgodigital, riportano l’intenzione del Siviglia di Monchi di riprovarci a gennaio per il Mago dopo gli abboccamenti estivi.

L’intenzione del dirigente ex Roma sarebbe quella di proporre a Tare e Lotito uno scambio con Rafa Mir, attaccante classe ’97 che potrebbe andare a ricoprire la casella di vice Immobile. Al momento però non pare esserci nulla di concreto.