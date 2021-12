Mercato Lazio, da Vavro ad Escalante: Tare lavora alle uscite

Mercato Lazio, per soddisfare le richieste di Sarri a gennaio serviranno anche delle uscite: Vavro, Escalante gli indiziati principali

Igli Tare è al lavoro per consegnare a Sarri i rinforzi necessari per cercare di migliorare la situazione dal prossimo gennaio. Per arrivare alle due richieste principali di Sarri, un attaccante e un terzino sinistro, serviranno inevitabilmente anche delle uscite, in primis quella di Muriqi.

Come riporta il Corriere dello Sport però, l’attaccante kosovaro non è l’unico calciatore in lista di sbarco. I più richiesti sono Escalante e Vavro. Il primo è ricercato dal Cadice, terz’ultimo in Liga. Per Vavro invece le richieste sono dalla Serie B spagnola. Su di lui ci sono Huesca, squadra in cui ha giocato in prestito anche la scorsa stagione, Valladolid e Almeria. Senza dimenticare Durmisi, Jony, Lukaku. Il lavoro da fare è tanto.