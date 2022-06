Mercato Lazio, cresce l’ipotesi Esposito: la chiave è Akpa Akpro

Mercato Lazio, forte interesse dei biancocelesti per Salvatore Esposito della Spal: l’affondo dopo la partenza di Akpa Akpro

Le voci emerse nella giornata di ieri hanno trovato riscontri significati: la Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, è fortemente interessata a Salvatore Esposito, centrocampista centrale o mezzala della Spal.

Sarri ha chiesto 6 centrocampisti di livello per affrontare la prossima stagione: tre posti sono assegnati a Marcos Antonio, Cataldi e Basic e al momento gli altri due, in attesa di segnali dal mercato, appartengono a Milinkovic e Luis Alberto. Il tecnico toscano vorrebbe riempire il sesto slot proprio con Esposito, valore di mercato 3 milioni di euro. Serve però la cessione di Akpa Akpro che non rimarrà in Francia. Il centrocampista pesa a bilancio circa 12 milioni di euro, ci sono vari interessamenti anche dall’Italia: l’incastro potrebbe essere quello giusto.