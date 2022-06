Mercato Lazio, contatto Lotito-Setti per Casale: la situazione

Mercato Lazio, i biancocelesti insistono per Casale: ieri contatto Lotito-Setti, il difensore può partire anche in prestito

La Lazio continua a monitorare la situazione relativa a Nicolò Casale. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra Lotito e Setti proprio per parlare del difensore.

Come spiegato anche a Napoli e Monza, le altre due squadre interessate all’italiano, il presidente degli scaligeri ha informato Lotito sulla formula dell’operazione: Casale può infatti partire anche in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. I biancocelesti, che hanno chiuso l’operazione Zaccagni proprio in questi termini, decideranno nei prossimi giorni se affondare il colpo.