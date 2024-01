Mercato Lazio, duello con il Milan per un parametro zero di lusso

Mercato Lazio, si accende il duello con il Milan per Rafa Silva: l’attaccante va a scadenza a giugno con il Benfica. Ultime

L’ultimo nome accostato al calciomercato Milan per l’attacco è altisonante: si tratta di Rafa Silva. Stando al Messaggero, i rossoneri avrebbero messo nel mirino per questa estate la stella portoghese del Benfica, il quale andrà in scadenza di contratto a giugno e sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Il classe 1993 è un obiettivo di vecchia data della Lazio di Maurizio Sarri: si preannuncia dunque un duello di mercato con i biancocelesti per averlo. Il calciatore è una seconda punta mobile, che può svariare su tutto il fronte d’attacco.