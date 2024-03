Mercato Lazio, Fabiani ha chiuso il primo colpo: a giugno arriva lui a parametro zero

Mercato Lazio, Angelo Fabiani ha chiuso il primo colpo per la prossima estate: a giugno è atteso Valeri a parametro zero

Come riporta Il Messaggero, Angelo Fabiani ha chiuso il primo colpo del calciomercato Lazio della prossima estate.

In difesa è atteso l’arrivo a giugno a parametro zero di Emanuele Valeri, terzino della Cremonese oggi in prestito al Frosinone e da sempre tifosissimo del club biancoceleste. Per lui pronto un triennale con opzione per il quarto anno a poco meno di un milioni di euro a stagione.