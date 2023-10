Mercato Lazio, Immobile in Arabia già a gennaio? Una norma potrebbe agevolare Ciro

Mercato Lazio, la possibilità che Ciro Immobile lasci i biancocelesti per l’Arabia Saudita a gennaio è possibile: c’è una norma ad hoc

Come riporta Il Messaggero, Ciro Immobile potrebbe lasciare il calciomercato Lazio già a gennaio per trasferirsi in Arabia Saudita.

A tal proposito c’è una norma che agevolerebbe il trasferimento e che sta per entrare in vigore: a breve i club arabi vedranno innalzata da 8 a 10 la soglia dei calciatori stranieri tesserabili. Si prospetta un inverno di fuoco.