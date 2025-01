Mercato Lazio, si lavora sulle cessioni: Hysaj verso il Lecce: c’è un dettaglio su cui lavorare. La situazione

Mercato Lazio, il club biancoceleste lavora anche sulle cessioni: le ultime sul futuro di Hysaj

Secondo quando riporta Nicolò Schira, il Lecce guida la corsa per Elseid Hysaj della Lazio. Il suo stipendio è troppo alto (2,8 milioni di euro/anno) e stanno lavorando per trovare una soluzione. Parte fondamentale del mercato della Lazio in questo momento sono proprio le cessioni in modo da avere delle entrate che possano permettere al club di acquistare nuovi rinforzi per Baroni. Staremo a vedere gli sviluppi della situazione.