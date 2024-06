Mercato Lazio, REBUS Cataldi: volontà chiara ma due squadre lo tentano. C’è un’ipotesi CLAMOROSA, c’entra Sarri

Mercato Lazio, rebus Cataldi: il centrocampista vuole convincere Tudor ma in caso di addio sono due le squadre che lo tentano

Come riportato dal Corriere dello Sport, Danilo Cataldi non vuole lasciare il calciomercato Lazio durante la prossima estate avendo come obiettivo quello di convincere Igor Tudor a mantenerlo in rosa anche nella prossima stagione.

Tuttavia, se l’italiano non riuscirà nell’intento, al momento sono due le squadre che hanno mostrato interesse: il Torino, che sarebbe in pole, ed il Milan che dopo i sondaggi di un anno fa su richiesta di Pioli potrebbe tornare a farsi vivo. Infine resta viva l’opzione Sarri: se il tecnico dovesse rimanere ad allenare in Italia potrebbe portare con sé proprio Cataldi.