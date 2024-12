Mercato Lazio, tra l’infortunio di Vecino e la scelta su Castrovilli: tutti i nomi per il centrocampo

Mercato Lazio che sarà costretto ad intervenire sul per sistemare la situazione a centrocampo. Tutti i nomi in orbita biancoceleste

In casa Lazio la situazione a centrocampo è a dir poco critica e lo è diventata ancor di più dopo il nuovo infortunio di Vecino. Considerando che l’ipotesi rescissione non viene presa in considerazione da Castrovilli, salvo esclusioni dell’uruguaiano dalla lista, il club in fase di calciomercato dovrà optare per un under 22.

I nomi accostati ai biancocelesti al momento sono Casadei del Chelsea (vicino al Monza), Fazzini dell’Empoli (valutato quasi 20 milioni), Atangana del Reims (ha rinnovato fino al 2027), Alvyn Sanches del Losanna (difficilmente può partire a gennaio).

Opzioni che sembrerebbero piuttosto complicate, per questo non sarebbe da escludere come soluzione temporanea, in attesa di altre occasioni sul mercato un reintegro di Basic con l’esclusione di Vecino. Lo riferisce il Corriere dello Sport.