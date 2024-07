Mercato Lazio, Cabal DEFINITIVAMENTE sfumato? Il TOP CLUB pronto a chiudere

Mercato Lazio, Juan Cabal, accostato ai biancocelesti prima dell’arrivo di Tavares, è vicinissimo all’Inter. I dettagli

Tuttosport dà ormai per fatto l’ennesimo colpo del calciomercato Inter con l’acquisto di Juan Cabal, seguito anche dal calciomercato Lazio prima dell’arrivo di Nuno Tavares. Ausilio e company hanno deciso di virare sul 23enne colombiano, seguendo anche le direttive della proprietà che prediligeva un investimento su un giovane piuttosto che su in profilo esperto a parametro zero. La fumata bianca dell’operazione con l’Hellas Verona potrebbe arrivare davvero a breve!

I DETTAGLI – «Il vice-Bastoni, scelto dopo lo stop di Oaktree a Hermoso, sarà Juan Cabal: ieri l’Inter ha trovato l’accordo con il giocatore che andrà a guadagnare 1,2 milioni più bonus, mentre continuano i colloqui con il Verona che chiede 10 milioni per il cartellino. A 7-8 + 2 di bonus può arrivare la fumata bianca già entro la fine della settimana. A corredo, affare però disgiunto, in gialloblù andrà Kamate, talento della primavera nerazzurra».