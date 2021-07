Mercato Lazio, si continua a lavorare per Brandt e Basic: i dettagli

La Lazio prosegue il proprio lavoro sul fronte mercato: gli obiettivi rimangono sempre Julian Brandt e Toma Basic

La Lazio sta continuando a lavorare senza sosta in questa sessione di mercato. Dopo aver salutato l’arrivo di Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic e Luka Romero, il club biancoceleste vuole regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri almeno altri due esterni offensivi ed un centrocampista.

Come riportato da Il Messaggero, gli obiettivi principali rimangono sempre Julian Brandt e Toma Basic: la Lazio ha puntato su di loro e sembra averli già in pugno. Tuttavia, bisogna cedere prima di acquistare sempre a causa dell’indice di liquidità. Per questo, la società si aspetta almeno 25 milioni di euro dalla possibile cessione di Correa, che potrebbe comunque tornare dalle vacanze per il ritiro di Marienfeld, dal 2 al 7 agosto.