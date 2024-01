Mercato Lazio, Basic in uscita: disegnato l’identikit del suo sostituto a centrocampo. Ecco chi potrebbe essere

La Lazio si appresta a vivere un mercato di gennaio con poche emozioni, ma le cose possono cambiare. Le cessioni possono sbloccare le trattative per i nuovi acquisti. In particolare è a centrocampo che si cerca il turning point. Al momento, il primo indiziato a uscire è Toma Basic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero già delineato il profilo del suo sostituto. Un identikit che risponde a una mezzala europea sotto i 30 anni. In ogni caso, la società sembra volersi riservare la possibilità di investire per un centrocampista se si presentasse un’occasione, a prescindere dalla vendita del croato.