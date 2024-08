Mercato Lazio, Baroni BLOCCA la sua partenza: per il tecnico LUI NON SI VENDE. La decisione

Mercato Lazio, Baroni blocca una partenza dalla rosa biancoceleste: lui non si vende per l’allenatore. La sua decisione

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Marco Baroni avrebbe deciso di togliere dal mercato Lazio in uscita il profilo di Matias Vecino, ritenuto elemento ancora indispensabile all’interno della nuova rosa del club biancoceleste.

L’uruguaiano verrà alternato in mezzo a Rovella nel ruolo di regista di centrocampo, in attesa di possibili novità in entrata. In questo caso c’è Alcaraz come profilo che intriga e non poco la società capitolina.