Mercato Lazio, attesa per Carnesecchi. E all’orizzonte spunta Vicario

Mercato Lazio, oggi l’operazione alla spalla per Carnesecchi: Sarri preme per averlo comunque. Vicario resta la prima alternativa

Quella di oggi sarà una giornata importante in casa Lazio. Carnesecchi, obiettivo numero uno dei biancocelesti per la porta, verrà operato alla spalla a Bologna. I tempi di recupero saranno fondamentali: Sarri lo vorrebbe comunque ma se si andasse oltre i 3-4 mesi di stop Tare e Lotito dovrebbero necessariamente cambiare obiettivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’alternativa numero uno è rappresentata da Vicario, portiere che l’Empoli ha appena riscattato dal Cagliari per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Corsi, presidente dei toscani, chiede 12 milioni di euro per rivenderlo, la Lazio ne vorrebbe investire 10. Ma tutto passa da Carnesecchi: se la degenza sarà di 2-3 mesi Lotito è pronto ad affondare il colpo con l’Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni. Le prossime ore saranno decisive.