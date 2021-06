Mercato Lazio, Atletico Madrid sulle tracce di Luis Alberto

Novità importanti per il mercato in uscita della Lazio: l’Atletico Madrid dell’ex Simeone sarebbe sulle tracce di Luis Alberto

Arrivano importanti novità di mercato in casa Lazio, soprattutto per quanto riguarda il fronte in uscita. I biancocelesti stanno lavorando già da diverse settimane per costruire la squadra della prossima stagione, ma devono fare i conti anche con le avances dei grandi club europei ai suoi top players.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’Atletico Madrid dell’ex Diego Pablo Simeone avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto. Le richieste della società biancoceleste, però, sarebbero troppo alte per i Colchoneros: infatti, la Lazio vorrebbe almeno 60 milioni di euro per il fantasista spagnolo. Una situazione che potrebbe comunque svilupparsi se venisse presentata un’offerta alle casse del presidente Lotito.