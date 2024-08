Mercato Lazio, se non arriva Arthur c’è già il PIANO B: la trattativa può partire nelle ULTIME ORE

Il mercato della Lazio dovrà portare alla corte di Baroni un centrocampista: se non arriverà Arthur, c’è già il piano B dalla Slovacchia

Il mercato della Lazio gira attorno all’approdo di un centrocampista in rosa. Il nome più caldo è quello di Arthur della Juventus, con cui si cerca di trovare l’intesa sul pagamento dello stipendio del brasiliano. Nel caso in cui non si dovesse sbloccare la situazione, i biancocelesti virerebbero sul piano B.

Direttamente dalla Slovacchia, in particolare dallo Spartak Trnava, interessa il centrocampista Adrian Zeljkovic. Il classe 2002 sarebbe sicuramente più appetibile dal punto di vista dell’ingaggio, ma avrebbe costi leggermente più elevati essendo un giovane di prospettiva. In ogni caso, la Lazio, non dovesse arrivare Arthur, potrebbe virare sul calciatore sloveno.